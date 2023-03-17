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12:27, 17 марта 2023Из жизни

Долгожитель из Йемена умер после операции по удалению «рога»

The Sun: в Йемене долгожитель умер после операции по удалению рогообразного нароста на лбу

Фото: СEN / The Sun

Долгожитель из Йемена умер после неудачной операции. Как сообщает The Sun, мужчина скончался после попытки избавить его от рогообразных наростов на лбу.

Али Антер стал известен из-за необычного дефекта — у него на лбу с обеих сторон росли образования, напоминающие рога. По словам его семьи, образования появились, когда Али исполнилось сто лет, и постоянно увеличивались. Одно из них стало сворачиваться в спираль и почти достигло его подбородка.

Этот «рог» начал мешать старцу, и его попытались ампутировать. Однако операцию проводил не квалифицированный хирург, а местный целитель, который использовал для удаления нароста раскаленные инструменты.

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Семья старца заявила, что мужчине было больше 130 лет и его смерть была вызвана возрастом, а также хрупким физическим и душевным здоровьем. Родные тем не менее признают, что неудачная операция спровоцировала ухудшение его самочувствия.

По информации BBC News, долгожитель действительно страдал от редкой кожной аномалии, но умер не сейчас, а много лет назад. Причиной его смерти называют неудачную ампутацию образований на голове, но официальных подтверждений этому факту нет.

Наросты на голове мужчины могли быть роговыми кератомами — кожными новообразованиями из кератина. Кератомы перерождаются из доброкачественных или злокачественных бляшек, часто встречающихся у пожилых пациентов или пациентов со светлой кожей.

Ранее сообщалось о женщине из Малайзии, у которой сильно распухла нога. Из-за редкого заболевания конечность стала весить 80 килограммов.

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Антонина Черташ
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