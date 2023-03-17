Долгожитель из Йемена умер после операции по удалению «рога»

The Sun: в Йемене долгожитель умер после операции по удалению рогообразного нароста на лбу

Долгожитель из Йемена умер после неудачной операции. Как сообщает The Sun, мужчина скончался после попытки избавить его от рогообразных наростов на лбу.

Али Антер стал известен из-за необычного дефекта — у него на лбу с обеих сторон росли образования, напоминающие рога. По словам его семьи, образования появились, когда Али исполнилось сто лет, и постоянно увеличивались. Одно из них стало сворачиваться в спираль и почти достигло его подбородка.

Этот «рог» начал мешать старцу, и его попытались ампутировать. Однако операцию проводил не квалифицированный хирург, а местный целитель, который использовал для удаления нароста раскаленные инструменты.

Семья старца заявила, что мужчине было больше 130 лет и его смерть была вызвана возрастом, а также хрупким физическим и душевным здоровьем. Родные тем не менее признают, что неудачная операция спровоцировала ухудшение его самочувствия.

По информации BBC News, долгожитель действительно страдал от редкой кожной аномалии, но умер не сейчас, а много лет назад. Причиной его смерти называют неудачную ампутацию образований на голове, но официальных подтверждений этому факту нет.

Наросты на голове мужчины могли быть роговыми кератомами — кожными новообразованиями из кератина. Кератомы перерождаются из доброкачественных или злокачественных бляшек, часто встречающихся у пожилых пациентов или пациентов со светлой кожей.

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