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13:13, 17 марта 2023Путешествия

Россиянам пообещали безвизовые турпоездки в одну исламскую республику

Решетников: Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки в 2023 году

Фото: Hassan Hedayatzadeh / Unsplash

Россия и Иран могут договориться о запуске безвизовых групповых турпоездок между странами. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

Глава ведомства пообещал, что к реализации подобного соглашения с одной из исламских республик перейдут уже в 2023 году. «Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян (до 50 человек на срок до 15 дней), уже согласован», — добавил он.

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Решетников отметил, что интерес к работе над этим вопросом проявили более 60 субъектов, они собрали перечень из 260 компаний. «И этот документ уже передан коллегам из Ирана. Ждем от вас аналогичный, чтобы запустить туристический обмен», — заявил министр, обращаясь к иранским коллегам.

Ранее в марте посол Ирана в России Казем Джалали уведомил, что Тегеран предложил Москве ввести безвизовый режим между двумя странами. Дипломат рассказал, что с иранской стороны уже были совершены шаги для осуществления планов по отмене виз в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что осталось дождаться позиции России.

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Фариза Бацазова
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