Власти ФРГ прокомментировали намерение Польши поставлять истребители

Кабмин ФРГ заявил, что не получал от Польши запрос на разрешение поставок истребителей ГДР

Берлин не получал запроса от Варшавы на разрешение поставок истребителей, полученных из ГДР. Так спикер кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт прокомментировал намерение Польши и Словакии экспортировать военные самолеты, его цитирует РИА Новости.

«Нашу позицию это совершенно не меняет. У нас всегда была позиция, что мы действуем согласованно на интернациональном уровне. И мы не хотим, чтобы иные страны нам предписывали что-то», — заявил он в ответ на вопрос, изменит ли Германия отношение к вопросу поставок истребителей после решения Словакии и Польши направить боевые самолеты Киеву.

По его словам, неизвестно, были ли истребители МиГ-29 когда-либо на вооружении ВВС ГДР, в противном случае Варшаве и Братиславе пришлось бы согласовать экспорт с Берлином. Кроме того, представитель власти напомнил, что немецкое правительство уже согласовало поставки оборудования и оружия советского времени.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в ближайшие несколько дней Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29. Он отметил, что самолеты будут переданы украинской стороне полностью в рабочем состоянии.