Власти ФРГ прокомментировали намерение Польши поставлять истребители
Берлин не получал запроса от Варшавы на разрешение поставок истребителей, полученных из ГДР. Так спикер кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт прокомментировал намерение Польши и Словакии экспортировать военные самолеты, его цитирует РИА Новости.
«Нашу позицию это совершенно не меняет. У нас всегда была позиция, что мы действуем согласованно на интернациональном уровне. И мы не хотим, чтобы иные страны нам предписывали что-то», — заявил он в ответ на вопрос, изменит ли Германия отношение к вопросу поставок истребителей после решения Словакии и Польши направить боевые самолеты Киеву.
По его словам, неизвестно, были ли истребители МиГ-29 когда-либо на вооружении ВВС ГДР, в противном случае Варшаве и Братиславе пришлось бы согласовать экспорт с Берлином. Кроме того, представитель власти напомнил, что немецкое правительство уже согласовало поставки оборудования и оружия советского времени.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в ближайшие несколько дней Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29. Он отметил, что самолеты будут переданы украинской стороне полностью в рабочем состоянии.