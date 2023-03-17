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13:47, 17 марта 2023Бывший СССР

Комендантский час в Киеве сократят

Глава киевской администрации Попко анонсировал сокращение комендантского часа с 26 марта

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Длительность комендантского часа в Киеве сократят с 26 марта, сообщил глава военной администрации города Сергей Попко. Его слова передает РИА Новости.

«Начиная с указанной даты он будет длиться с 00:00 (01:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») до 05:00 (06:00 — по московскому времени — прим. «Ленты.ру») ежедневно», — сообщил Попко.

Такая мера, по его мнению, должна поспособствовать улучшению логистики, развитию промышленности, предпринимательства и экономики. Также планируется увеличить длительность работы общественного транспорта города.

Ранее Попко сообщил, что власти Киева решили демонтировать часть инженерных заграждений и блокпостов, возведенных в 2022 году. Он отметил, что планируется улучшить инженерные сооружения, которые и дальше должны выполнять свою функцию.

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Алевтина Запольская
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