В регионах России стартовали акции в честь годовщины присоединения Крыма

В регионах России начались торжественные мероприятия в честь годовщины присоединения Крыма

Крым готовится отметить девятую годовщину референдума, итогом которого стало воссоединение региона с Россией. В Сахалинской области, как и по всей стране, к памятной дате пройдут возложения цветов, флешмобы, выставки и концерты. Мероприятия начались уже накануне, 17 марта.

Так, горожане развернули к небу гигантский баннер-триколор со словами «Крым НАШ», стоя на ступенях исторического парка «Россия — моя история» в Южно-Сахалинске.

«Это сохранение исторической справедливости, чтобы нынешнее и подрастающее поколения знали историю своей страны и осознавали, что за события произошли девять лет назад, почему они произошли. И почему именно Крым считается исконно русским, и чтобы они гордились своей страной», — прокомментировал Sakh.online главный специалист Сахалинского молодежного ресурсного центра Максим Немец.

«Это знаменательная дата, очень важная. Ведь теперь мы — одна семья, как одно целое. И это не может не радовать. Вот таким образом мы решили совместно с молодым поколением, органами власти, общественными организациями поддержать и показать то, что мы все едины», — рассказал координатор по молодежным проектам ОНФ Александр Барышев.

Акция «Крым наш!» в честь девятилетия присоединения Крыма к России прошла в Корсакове Сахалинской области.

В честь знаменательной даты в Корсаковской школе № 3 провели акцию «Крым наш!». Как рассказали в Telegram-канале центра молодежных инициатив Корсакова, мероприятие состоялось в средней общеобразовательной школе № 3 имени Героя Советского Союза А. А. Булгакова. Волонтеры Победы раздали ученикам информационные буклеты с краткой историей полуострова Крым и его возвращения в Россию, а также вручили ребятам ленточки с российским триколором. Завершили акцию флешмобом, в котором ученики вместе с общественниками растянули большой триколор по кругу.

В канун исторической даты праздничный концерт прошел в Муниципальном центре культуры Магадана. В районах области также организованы выставки, флешмобы, познавательные лекции и викторины, проходят мастер-классы, в которых принимают участие тысячи человек.

Шестого марта 2014 года крымчане заявили о своей воле, тем самым решив судьбу полуострова. 97 процентов крымчан и 96 процентов жителей Севастополя сказали «да» вхождению в состав Российской Федерации. День воссоединения Крыма с Россией вошел в событийный календарь памятной датой — официально праздник отмечают 18 марта.

