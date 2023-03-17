Магазин Metro отменил вход по картам гостя

Магазин Metro отменяет вход по картам гостя в торговые центры с 16 марта

Магазин Metro отменяет вход по картам гостя в торговые центры с 16 марта, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«С 16 марта Metro открывает двери для всех покупателей. Теперь для прохода в торговый центр не нужна карта гостя», — говорится в заявлении.

Отмечается, что более 40 тысяч позиций ассортимента торговых точек стали доступны для большего количества покупателей. Кроме того, к открытию торговых центров расширен список товаров, в том числе за счет собственных торговых марок Metro Chef и Rioba.

Генеральный директор компании «Metro Россия» Йоханнес Толай пояснил, что целью стало разрушение стереотипа о недоступности торговых центров Metro, поскольку клиентам предлагается уникальный ассортимент, выгодные оптовые предложения и эксклюзивные позиции в алкоголе.

Ранее стало известно, что россияне начали скупать белорусские холодильники из-за сокращения числа иностранных брендов на отечественном рынке.

