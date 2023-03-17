Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:33, 17 марта 2023Экономика

Магазин Metro отменил вход по картам гостя

Магазин Metro отменяет вход по картам гостя в торговые центры с 16 марта

Фото: Globallookpress.com

Магазин Metro отменяет вход по картам гостя в торговые центры с 16 марта, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«С 16 марта Metro открывает двери для всех покупателей. Теперь для прохода в торговый центр не нужна карта гостя», — говорится в заявлении.

Отмечается, что более 40 тысяч позиций ассортимента торговых точек стали доступны для большего количества покупателей. Кроме того, к открытию торговых центров расширен список товаров, в том числе за счет собственных торговых марок Metro Chef и Rioba.

Генеральный директор компании «Metro Россия» Йоханнес Толай пояснил, что целью стало разрушение стереотипа о недоступности торговых центров Metro, поскольку клиентам предлагается уникальный ассортимент, выгодные оптовые предложения и эксклюзивные позиции в алкоголе.

Ранее стало известно, что россияне начали скупать белорусские холодильники из-за сокращения числа иностранных брендов на отечественном рынке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США назвали незаконными авиационные ограничения над Черным морем
Французский политик обвинил США в подрыве «Северных потоков»
64-летняя ведущая навсегда отказалась от бюстгальтера и ответила хейтерам в сети
Западным странам предрекли войну друг с другом из-за Украины
Стало известно об усилении юаня благодаря антироссийским санкциям
Врач назвал ухудшающие сон продукты
Магазин Metro отменил вход по картам гостя
Во Франции заявили о плане США по контрнаступлению на Украине
В Польше назвали большую политическую цель в отношении Украины
Японский профессор удивился гениальности россиян в условиях санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.