Минтранс опроверг проблемы с обслуживанием российских самолетов в Турции

Минтранс России: рейсы авиакомпаний РФ в Турцию выполняются в штатном режиме

Минтранс России опроверг информацию о проблемах с наземным обслуживанием самолетов отечественных авиакомпаний в Турции, заявив, что рейсы между двумя странами выполняются в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства 17 марта.

В министерстве объяснили, что с турецкой стороной идут консультации по некоторым вопросам топливного обеспечения российских лайнеров. Так в ведомстве прокомментировали материал турецкого издания AirportHaber о запрете в Турции на «заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии».

Ранее в феврале турецкая компания Havaş, занимающаяся обслуживанием самолетов в аэропортах, заявила о рисках для лайнеров авиаперевозчиков из России, Белоруссии, Ирана и бизнесмена Романа Абрамовича. Сообщалось, что в первую очередь речь идет об отказе в обслуживании воздушных судов американского производства Boeing, а также нескольких самолетов европейской Airbus.