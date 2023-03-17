Выброшенные москвичом из окна деньги после визита ФСБ попали на видео

Москвич выбросил из окна жилого дома мешок с деньгами после приезда сотрудников ФСБ, видео

Житель столичного комплекса «Дом в Сокольниках» на Русаковской набережной выбросил из окна на улицу мешок с деньгами после визита к нему сотрудников ФСБ. Telegram-каналы Mash и SHOT публикуют видео с лежащими на асфальте наличными.

На кадрах видны разлетающиеся купюры достоинством 100 и 500 евро.

Выброшенные деньги собрали правоохранители. Они провели обыск у москвича, а затем увезли его к следователю.

Ранее в Москве ремонтник случайно выбросил четыре миллиона рублей вместе со строительным мусором во время уборки в квартире клиентки.