Впервые созданы мыши из клеток двух самцов

Nature: впервые созданы детеныши мышей из стволовых клеток двух самцов

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско впервые создали детенышей мышей из клеток двух самцов. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Nature.

Сначала специалисты выделили клетки кожи из хвостов мышей-самцов и превратили их в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (иПСК) —- перепрограммированные дифференцированные клетки, которые приобретают характеристики эмбриональных стволовых клеток, то есть могут развиваться в различные типы клеток или тканей.

Затем исследователи обработали их специальным препаратом, что преобразовало мужские стволовые клетки мыши в женские клетки. В результате получились функциональные яйцеклетки, которые были искусственно оплодотворены. После чего эмбрионы имплантировали самкам мышей. Около одного процента эмбрионов — 7 из 630 — выросли в живых детенышей. Потомство сформировалось без патологий и смогло впоследствии стать обычными родителями.

Возможно ли использовать эту же технологию для людей, ученые не знают, тем более что количество выживших детенышей было невелико. Тем не менее новые знания могут лечь в основу для репродуктивной биологии и исследований фертильности, а также в области изучения стволовых клеток. В будущем, например, возможно, удастся воспроизвести исчезающих млекопитающих от одного самца.

