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14:24, 17 марта 2023Культура

Фестиваль «Дикая Мята-2023» дополнят новые артисты

На фестивале «Дикая Мята-2023» выступят новые артисты Polnalyubvi и «Нейромонах Феофан»

Фото: пресс-служба фестиваля «Дикая мята»

На музыкальном фестивале «Дикая Мята-2023», который пройдет с 16 по 18 июня в Тульской области, выступят новые артисты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Помимо ранее заявленных Леонида Агутина, The Hatters, LUMEN, Sati Etnica и Найка Борзова, на сцену фестиваля выйдут такие группы, как «Заточка», «Казускома», Jane Air, «Ермак!» и «Нейромонах Феофан».

В рамках программы «Дикой мяты» также предусмотрено дебютное выступление певицы Polnalyubvi, звезды молодой инди-сцены страны. На сцене фестиваля артистка представит свой новый альбом «О чем поет твое сердце».

Для вокального ансамбля Spokan Girls концерт на «Дикой Мяте» также станет дебютным. Всего в рамках феста за три дня пройдет около ста концертов представителей разных музыкальных жанров — рок, инди, альтернатива, фолк и электроника.

В этом году организаторы мероприятия перенесли парковку, предусмотренную на пять тысяч мест. Парковочные места для гостей фестиваля будут расположены справа от центрального входа. Сообщается, что на парковке будет дежурить спецтехника, предусмотренная для помощи водителям в случае непогоды.

На территории площадки будет расположено кафе с авторской кухней от продюсера фестиваля Андрея Клюкина «Наша Птичка — Есть и Пить», а также фудкорт с разнообразными блюдами.

Стоимость билетов на концерт варьируется от 1,5 тысячи рублей до 5,5. Повышение цен запланировано на 3 апреля этого года. Билеты на мероприятие и более подробная информация доступны на сайте.

Ранее стало известно, что Леонид Агутин впервые выступит на фестивале «Дикая Мята-2023».

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Анастасия Астахова
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