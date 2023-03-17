Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 17 марта 2023Путешествия

Названы зарубежные направления с подешевевшими вдвое перелетами

OneTwoTrip: улететь в Вену и на Мальдивы в апреле можно вдвое дешевле, чем в марте

Фото: Borja Suarez / Reuters

Российским туристам подсказали, в какие зарубежные города в середине весны летать выгоднее, чем в начале сезона. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Самым выгодным направлением стал Лондон — стоимость авиабилетов в столицу Великобритании в середине апреля дешевле, чем в марте, на 74,6 процента, в среднем перелет обойдется в 35 тысяч рублей. На втором месте оказалась Вена: билет в главный город Австрии можно приобрести по цене вдвое (56,7 процента) меньшей, чем в предыдущем месяце — за 40 тысяч рублей.

Третье место по снижению стоимости авиабилета в апреле (50,1 процента) заняли Мальдивские острова. Так, отправиться в Мале можно за 52 тысячи рублей. Также специалисты сервиса назвали выгодными направлениями Будапешт, куда перелет подешевел на 31,8 процента, до 44 тысяч рублей, Абу-Даби (24,6 процента, до 48 тысяч рублей) и Дубай (20,1 процента, до 33,3 тысячи рублей).

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022

В середине весны дешевле обойдутся авиабилеты в Бангкок (32,3 тысячи рублей), Милан (41 тысяча рублей), Дели (32,2 тысячи рублей) и Лиссабон (57,4 тысячи рублей).

Ранее в марте стало известно, что самыми дешевыми направлениями России для отдыха на майские праздники стали курорты Кавказских Минеральных Вод. Так, стоимость трехдневной путевки для семьи из трех человек начинается от 48 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал пресечь любые угрозы для Крыма
Названы зарубежные направления с подешевевшими вдвое перелетами
В Ленобласти микроавтобус протаранил остановку с людьми и попал на видео
Российский подросток дал отпор пристававшему к нему педофилу-педагогу
Венгрия проголосует за членство Финляндии в НАТО
«Союз МС-24» запустят во второй половине года
Взрывы на «Северных потоках» произошли на месте захоронения химического оружия
Супруга Зеленского рассказала об уничтожающих беспилотники украинках
Кладоискатель нашел в болоте золотые и серебряные сокровища
Упавший в Черном море беспилотник заставил США изменить маршруты полета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.