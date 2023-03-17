Названы зарубежные направления с подешевевшими вдвое перелетами

OneTwoTrip: улететь в Вену и на Мальдивы в апреле можно вдвое дешевле, чем в марте

Российским туристам подсказали, в какие зарубежные города в середине весны летать выгоднее, чем в начале сезона. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Самым выгодным направлением стал Лондон — стоимость авиабилетов в столицу Великобритании в середине апреля дешевле, чем в марте, на 74,6 процента, в среднем перелет обойдется в 35 тысяч рублей. На втором месте оказалась Вена: билет в главный город Австрии можно приобрести по цене вдвое (56,7 процента) меньшей, чем в предыдущем месяце — за 40 тысяч рублей.

Третье место по снижению стоимости авиабилета в апреле (50,1 процента) заняли Мальдивские острова. Так, отправиться в Мале можно за 52 тысячи рублей. Также специалисты сервиса назвали выгодными направлениями Будапешт, куда перелет подешевел на 31,8 процента, до 44 тысяч рублей, Абу-Даби (24,6 процента, до 48 тысяч рублей) и Дубай (20,1 процента, до 33,3 тысячи рублей).

В середине весны дешевле обойдутся авиабилеты в Бангкок (32,3 тысячи рублей), Милан (41 тысяча рублей), Дели (32,2 тысячи рублей) и Лиссабон (57,4 тысячи рублей).

Ранее в марте стало известно, что самыми дешевыми направлениями России для отдыха на майские праздники стали курорты Кавказских Минеральных Вод. Так, стоимость трехдневной путевки для семьи из трех человек начинается от 48 тысяч рублей.