Во Франции спрогнозировали приход Китая и США на российский рынок

Французский политик Филиппо допустил, что место Европы на рынке России займут Китай и США

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо спрогнозировал, кто займет место Европы на российском рынке. Его слова приводит РИА Новости.

Филиппо подчеркнул, что Россия станет еще более самодостаточной. По его мнению, место Европы на рынке России займут Китай и США, которые политик из Франции назвал «невероятно циничными».

«Помните, такое уже происходило с Ираном: когда после санкций многие европейские и французские компании покинули страну, а спустя несколько лет их там заменили американские фирмы. Так что это будут не только китайцы. США наверняка воспользуются ситуацией», — допустил он.

Ранее посол США в Берне Скотт Миллер заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще больше российских активов. «Швейцария могла бы заблокировать еще от 50 до 100 миллиардов», — подчеркнул он. Дипломат также призвал найти как можно больше российских активов, заморозить их и при необходимости конфисковать, чтобы направить на восстановление Украины.