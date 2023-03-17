В США предрекли бесконечные конфликты на планете из-за американской власти

Американский экономист Вольф: планета вспыхнет от войн из-за желания США сохранить власть

Профессор экономики из США Ричард Вольф считает, что на планете продолжатся бесконечные конфликты из-за стремления Вашингтона сохранить гегемонию. Своим мнением он поделился в личном аккаунте в Twitter.

Вольф отметил, что с 1991 по 2021 год доля США в общемировом объеме производства упала с 21 до 15,7 процента. При этом доля Китая выросла с 4,3 до 18,6 процента. По словам экономиста, эти данные меняют баланс сил на планете, но также и усиливают стремление Вашингтона развязывать бесконечные войны и вводить санкции против геополитических соперников.

Ранее Вольф заявлял, что Украина уже является проигравшей стороной конфликта из-за развала экономики и потери значительной части территории.

«Украинская экономика разорена и теперь зависит от США», — говорил профессор, отмечая, что Россия сейчас контролирует значительную часть территории страны.