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00:36, 18 марта 2023Мир

Трамп вернулся в Facebook и извинился перед подписчиками

Экс-президент США Дональд Трамп объявил в обращении в Facebook

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом он объявил на своей странице в соцсети.

«Я вернулся», — говорится в сообщении. Экс-лидер также прикрепил к посту видео общения со своими сторонниками после победы на выборах 2016 года. «Извините, что заставил вас ждать, были непростые дела», — сказал Трамп на видеоролике.

Ранее администрация социальной сети разблокировала аккаунт бывшего президента США после двух лет блокировки. Руководство компании объяснило свое решение планами Трампа баллотироваться в президенты. «Мы всегда считали, что американцы должны иметь возможность слышать людей, которые хотят руководить страной», — заявил президент компании по глобальным вопросам Ник Клегг.

Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа в начале 2021 года. Такое решение было принято после беспорядков, которые сторонники политика устроили в Капитолии в январе. В результате протестов погибли пять человек, десятки были арестованы. Также был ограничен доступ к учетным записям Трампа на видеохостинге YouTube.

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Марина Совина
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