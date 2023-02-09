Facebook разблокировал аккаунт Дональда Трампа

Соцсеть Facebook разблокировала аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа

Администрация социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что корпорация Meta (запрещенная в России экстремистская организация) восстановила страницу экс-президента США после двух лет блокировки.

О том, что Meta восстановит аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook, стало известно в январе. Руководство компании объяснило свое решение планами Трампа баллотироваться в президенты. «Мы всегда считали, что американцы должны иметь возможность слышать людей, которые хотят руководить страной», — заявил президент компании по глобальным вопросам Ник Клегг.