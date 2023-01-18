Стало известно о планах Трампа вернуться в Twitter и Facebook

Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернуться в Twitter и Facebook

Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернуться в социальные сети Twitter и Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) перед выборами главы государства в 2024 году. Об этом стало известно NBC.

По информации телеканала, представители Трампа направили корпорации Meta, которая владеет Facebook, письмо с просьбой вернуть доступ к аккаунту экс-президента в соцсети. В документе, адресованном компании, говорится, что блокировка учетной записи Трампа в Facebook в январе 2021 года «резко исказила и затормозила публичный дискурс».

В Meta, в свою очередь, заявили, что объявят о решении насчет аккаунта бывшего американского лидера в ближайшие недели.

Также сообщается, что Трамп собирается вновь публиковать посты на своей странице в Twitter, доступ к которой ему вернули в ноябре 2022 года. Один из собеседников NBC рассказал, что советники политика уже обсудили идеи для его первого твита.

В ноябре 2022 года Трампу вернули аккаунт в Twitter после опроса в соцсети, в котором 51,8 процента пользователей высказались за восстановление его записи. При этом тогда ресупубликанец утверждал, что не планирует возвращаться в соцсеть.

Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа в начале 2021 года. Такое решение было принято после беспорядков, которые сторонники политика устроили в Капитолии в январе. В результате протестов погибли пять человек, десятки были арестованы. Также был ограничен доступ к учетным записям Трампа на видеохостинге YouTube и в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).