Следовательница стала фигуранткой дела за избиение россиянина бутылкой

В Симферополе следовательница побила задержанного бутылкой на допросе, возбуждено дело

В Симферополе 26-летняя следовательница полиции стала фигуранткой уголовного дела за избиение задержанного. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщину подозревают в превышении должностных полномочий. Она в своем кабинете вела допрос задержанного мужчины. Он отказывался признаваться в мошенничестве и тогда следовательница схватила стеклянную бутылку, стоявшую на ее столе, и несколько раз ударила ею по голове подозреваемого.

Мужчину госпитализировали, врачи диагностировали у него гематомы и ушибы. После инцидента против следовательницы возбудили уголовное дело.

14 марта сообщалось, что Ленинский районный суд Новороссийска вынес приговор бывшей сотруднице полиции Марине Егоровой, покрывавшей подпольный игорный бизнес сожителя и сына. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий. В связи с полным признанием вины и деятельным раскаянием женщину приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей.