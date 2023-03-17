Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:14, 17 марта 2023Силовые структуры

Следовательница стала фигуранткой дела за избиение россиянина бутылкой

В Симферополе следовательница побила задержанного бутылкой на допросе, возбуждено дело

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Симферополе 26-летняя следовательница полиции стала фигуранткой уголовного дела за избиение задержанного. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщину подозревают в превышении должностных полномочий. Она в своем кабинете вела допрос задержанного мужчины. Он отказывался признаваться в мошенничестве и тогда следовательница схватила стеклянную бутылку, стоявшую на ее столе, и несколько раз ударила ею по голове подозреваемого.

Мужчину госпитализировали, врачи диагностировали у него гематомы и ушибы. После инцидента против следовательницы возбудили уголовное дело.

14 марта сообщалось, что Ленинский районный суд Новороссийска вынес приговор бывшей сотруднице полиции Марине Егоровой, покрывавшей подпольный игорный бизнес сожителя и сына. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий. В связи с полным признанием вины и деятельным раскаянием женщину приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Во Франции обвинили США в подрыве «Северных потоков»
В России резко снизился выпуск металлоконструкций
Самый длинный подвесной мост в мире построят в Италии
Обнаружена редкая сверхяркая сверхновая
Крупнейшие банки США выделят миллиарды для спасения First Republic Bank
Стали известны подробности о состоянии Костомарова
Инфантино ответил на критику после переизбрания на пост президента ФИФА
Названа дата встречи Си Цзиньпина и Путина
Участников массовых беспорядков в Узбекистане осудили на сроки до 12 лет
Жителей столичного региона предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.