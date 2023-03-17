На Украине предложили развернуть производство боеприпасов под землей

Советник главы МВД Украины: производство снарядов можно развернуть в подземных хранилищах

Украина может наладить массовый выпуск снарядов, развернув производство в подземных хранилищах. С таким предложением выступил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram.

По его словам, разместить производство боеприпасов можно в центральной и западной Украине. «Любой объект на глубине 30-50 метров уже недоступен для поражения тем же "Искандером" (оперативно-тактический ракетный комплекс — прим. "Ленты.ру")… Это знает каждый военный», — написал он.

Геращенко отметил, что производство следует «разнести»: например, в одном городе изготавливать корпуса, в другом — детонаторы, в третьем снаряжать взрывчатку.

Ранее Украина начала производство снарядов для танковой пушки калибра 125 миллиметров совместно со страной НАТО, название которой не разглашается.