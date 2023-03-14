Украина начала производить снаряды для танков вместе со страной НАТО
Украина начала производство снарядов для танковой пушки калибра 125 миллиметров совместно со страной НАТО, название которой не разглашается. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на сведения «Укроборонпрома».
Как утверждается, украинские конструкторы, технологи, токари, литейщики и иные специалисты работают на предприятии, находящемся за рубежом для безопасности.
Также, по заявлению «Укроборонпрома», первая партия боеприпасов для Т-64, Т-72 и Т-80 уже поставлена Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что людские ресурсы на Украине при сохранении текущей интенсивности боев и потерь могут быть истощены к декабрю 2023 года. При этом сохраняется вероятность того, что Запад решит рассмотреть возможность о вводе войск НАТО в страну.