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14:51, 14 марта 2023Бывший СССР

Украина начала производить снаряды для танков вместе со страной НАТО

«Укроборонпром» заявил о начале совместного со страной НАТО производства танковых снарядов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина начала производство снарядов для танковой пушки калибра 125 миллиметров совместно со страной НАТО, название которой не разглашается. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на сведения «Укроборонпрома».

Как утверждается, украинские конструкторы, технологи, токари, литейщики и иные специалисты работают на предприятии, находящемся за рубежом для безопасности.

Также, по заявлению «Укроборонпрома», первая партия боеприпасов для Т-64, Т-72 и Т-80 уже поставлена Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что людские ресурсы на Украине при сохранении текущей интенсивности боев и потерь могут быть истощены к декабрю 2023 года. При этом сохраняется вероятность того, что Запад решит рассмотреть возможность о вводе войск НАТО в страну.

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Алевтина Запольская
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