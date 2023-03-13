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15:43, 13 марта 2023Бывший СССР

Назван возможный срок истощения людских ресурсов на Украине

Военный политолог Перенджиев допустил истощение людских ресурсов на Украине к декабрю

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Людские ресурсы на Украине при сохранении текущей интенсивности боев и потерь могут быть истощены к декабрю 2023 года. При этом сохраняется вероятность того, что Запад решит рассмотреть возможность о вводе войск НАТО в страну. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«То, что Украина сейчас несет большие потери, не значит, что у нее нет людских ресурсов. Они сейчас есть и немалые. Тем более стране в этом помогает Запад, там ведь не только наемники, но и действующие военнослужащие НАТО. Прежде всего, это Польша, но есть и граждане других государств. Так что нехватки на данный момент нет», — считает политолог.

По его словам, назвать точные сроки истощения этого ресурса сложно. Ориентиром Перенджиев предлагает считать декабрь 2023 года. Он допустил, что по мере приближения к этому рубежу Запад может начать более серьезно рассматривать возможность ввода войск на территорию Украины.

«Ресурс у Украины сейчас есть, но он постепенно исчезает. Нельзя точно сказать, когда он закончится, может, это произойдет и к осени. Мы ведь не знаем, какой дальше будет интенсивность боев. Может, она снизится. А может, придет новое руководство, которое будет уделять больше внимания сохранности личного состава», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Украина за минувшие сутки потеряла на донецком направлении до 190 военнослужащих. Об этом журналистам ранее сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что такое число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось уничтожить подразделениям Южной группировки войск — они наносили удары авиацией и артиллерией.

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Варвара Кошечкина
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