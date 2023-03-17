В сети обругали Беллу Торн на подиуме фразой «выглядит в четыре раза больше»

В сети обругали актрису Беллу Торн из-за пышных форм на показе бренда Hugo Boss

Американская актриса и певица Белла Торн появилась на показе немецкого бренда Hugo Boss, после чего ее обругали в сети из-за пышных форм фразой «выглядит в четыре раза больше». Соответствующий материал и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

25-летняя бывшая звезда Disney вышла на подиум в бежевом костюме, который состоял из корсетного топа без лямок и длинных объемных брюк с расстегнутой пуговицей. Образ был дополнен остроносыми туфлями в тон, а также серьгами, многочисленными кольцами, ожерельями и браслетами. При этом артистка собрала волосы в высокий пучок и сделала макияж с акцентом на глазах.

Фото: Scott Roth / Invision / AP

Читатели издания оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Еще одна звезда, которая не похожа на то, как выглядит в своих соцсетях», «Кажется огромной и старой», «В этом наряде она выглядит в четыре раза больше», «Когда журналисты говорят "соблазнительные формы", они имеют в виду жир», — заявили юзеры.

В феврале Белла Торн поделилась с подписчиками черно-белым снимком в откровенном образе. 25-летняя звезда Disney снялась топлес в расстегнутых кожаных штанах, из-под которых видны стринги с блестящими буквами Thorne.