Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:59, 17 марта 2023Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за поджог архива УФСИН

На Кубани 34-летнего мужчину осудят за поджог архива УФСИН и хищение семи личных дел

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новокубанске 34-летний местный житель предстанет перед судом за поджог здания уголовно-исполнительной инспекции, в котором находился архив с личными делами заключенных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

По версии следствия, ночью 9 января россиянин, не контролируя свои действия из-за выпитого алкоголя, по пути домой решил поджечь здание с архивом УФСИН. Для этого он разбил окно, проник в помещение и поджег бумаги в кабинете. В результате в пожаре сгорели компьютеры и оконченные личные дела осужденных.

Кроме того, семь дел мужчина забрал с собой, а затем выкинул недалеко от здания.

Вскоре фигурант был задержан сотрудниками МВД и ФСБ. Сейчас он находится в СИЗО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал ничтожным решение МУС об ордере на «арест» Путина
Сексолог назвала плюсы мужского обрезания
Скунсы вторглись в школу и вынудили учеников покинуть здание
Россиянин предстанет перед судом за поджог архива УФСИН
Названа стоимость флагманов Xiaomi 13 в России
Россиянин отрезал соседу левую ногу из-за недожаренного шашлыка
Обвиненный в домогательствах комик продал дом в убыток
Россиянина осудят за нападение с мачете на друзей после вопроса о причине грусти
В России дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Эрдоган и Столтенберг обсудили расширение НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.