Россиянин предстанет перед судом за поджог архива УФСИН

На Кубани 34-летнего мужчину осудят за поджог архива УФСИН и хищение семи личных дел

В Новокубанске 34-летний местный житель предстанет перед судом за поджог здания уголовно-исполнительной инспекции, в котором находился архив с личными делами заключенных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

По версии следствия, ночью 9 января россиянин, не контролируя свои действия из-за выпитого алкоголя, по пути домой решил поджечь здание с архивом УФСИН. Для этого он разбил окно, проник в помещение и поджег бумаги в кабинете. В результате в пожаре сгорели компьютеры и оконченные личные дела осужденных.

Кроме того, семь дел мужчина забрал с собой, а затем выкинул недалеко от здания.

Вскоре фигурант был задержан сотрудниками МВД и ФСБ. Сейчас он находится в СИЗО.