В ЕС назвали поставки оружия на Украину бомбой замедленного действия

Евродепутат Бильд назвала бомбой замедленного действия поставку западного оружия Украине

Поставка странами Запада вооружения Киеву является бомбой замедленного действия, так как эти действия способствуют незаконному обороту оружия и его попаданию на черные рынки по всему миру, заявила депутат Европарамента от Франции Доминик Бильд в своем обращении к Еврокомиссии. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма парламентария.

Бильд напомнила, что 11 июля 2022 года в Праге состоялась неформальная встреча министров внутренних дел ЕС, в частности, по поводу незаконного оборота огнестрельного оружия, первоначально направленного в украинскую армию. Более того, евродепутат отметила, что в октябре 2022 года Совет Европы предоставил шестой транш в размере 500 миллионов евро для военной помощи Украине. Таким образом, по ее словам, общая поддержка Украины составила 3,1 миллиарда евро.

Этот избыток международной военной помощи Украине становится бомбой замедленного действия. В сочетании с полным отсутствием контроля со стороны западных и украинских властей это явно обеспечило неиссякаемый запас современного оружия на черные рынки по всему миру Доминик Бильд депутат Европарламента от Франции

Ссылаясь на слова президента Нигерии Мухаммада Бухари о том, что оружие, используемое в украинском конфликте начинает просачиваться в район бассейна озера Чад, Бильд поинтересовалась у Еврокомиссии, какие действия она намерена предпринять против незаконного оборота оружия.

«Как она (Еврокомиссия — прим. "Ленты.ру") планирует сотрудничать с африканскими странами по этому вопросу, особенно в контексте ухудшения ситуации с безопасностью в Сахеле?» — спросила парламентарий.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в 2023 году Париж значительно увеличит количество заказов на производство снарядов 155-миллиметрового калибра для артиллерии, в том числе для поставляемых Киеву гаубиц Caesar и других вооружений.