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10:30, 17 марта 2023Мир

В ЕС назвали поставки оружия на Украину бомбой замедленного действия

Евродепутат Бильд назвала бомбой замедленного действия поставку западного оружия Украине

Фото: Mikhail Palinchak / Reuters

Поставка странами Запада вооружения Киеву является бомбой замедленного действия, так как эти действия способствуют незаконному обороту оружия и его попаданию на черные рынки по всему миру, заявила депутат Европарамента от Франции Доминик Бильд в своем обращении к Еврокомиссии. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма парламентария.

Бильд напомнила, что 11 июля 2022 года в Праге состоялась неформальная встреча министров внутренних дел ЕС, в частности, по поводу незаконного оборота огнестрельного оружия, первоначально направленного в украинскую армию. Более того, евродепутат отметила, что в октябре 2022 года Совет Европы предоставил шестой транш в размере 500 миллионов евро для военной помощи Украине. Таким образом, по ее словам, общая поддержка Украины составила 3,1 миллиарда евро.

Этот избыток международной военной помощи Украине становится бомбой замедленного действия. В сочетании с полным отсутствием контроля со стороны западных и украинских властей это явно обеспечило неиссякаемый запас современного оружия на черные рынки по всему миру

Доминик Бильддепутат Европарламента от Франции

Ссылаясь на слова президента Нигерии Мухаммада Бухари о том, что оружие, используемое в украинском конфликте начинает просачиваться в район бассейна озера Чад, Бильд поинтересовалась у Еврокомиссии, какие действия она намерена предпринять против незаконного оборота оружия.

«Как она (Еврокомиссия — прим. "Ленты.ру") планирует сотрудничать с африканскими странами по этому вопросу, особенно в контексте ухудшения ситуации с безопасностью в Сахеле?» — спросила парламентарий.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в 2023 году Париж значительно увеличит количество заказов на производство снарядов 155-миллиметрового калибра для артиллерии, в том числе для поставляемых Киеву гаубиц Caesar и других вооружений.

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Кирилл Садовский
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