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10:03, 17 марта 2023Путешествия

Оценена возможность ужесточения визовых требований для россиян в Индонезии

Посольство России: Индонезия не предпринимает шагов по отмене виз по прибытии для россиян
СюжетВизы в Европу:

Фото: Fikri Rasyid / Unsplash

В настоящее время власти Индонезии не предпринимают шагов по отмене процедуры выдачи виз по прибытии для россиян. Возможность ужесточения визовых требований для отечественных туристов ТАСС оценили в посольстве России в азиатской стране.

В диппредставительстве считают, что подобный запрет может привести к снижению российского турпотока в Индонезию, в том числе на популярный курортный остров Бали.

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«Признаков того, что правительство Индонезии предпримет шаги на данном направлении, не прослеживается», — подчеркнули в посольстве.

Ранее в марте стало известно, что губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии россиянам и украинцам. По его словам, местные жители неоднократно сообщают властям, что граждане обеих стран злоупотребляют своими туристическими визами и пытаются найти работу.

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Фариза Бацазова
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