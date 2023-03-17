На Украине в парке Победы убрали надписи на русском языке

В Одессе в парке Победы убрали надписи на русском языке, в том числе со словом «победа»

В Одессе на входе в парк Победы убрали надписи на русском языке, в том числе со словом «победа». Об этом пишет украинское издание «Общественное» («Суспильне»).

«В Одессе на входах в парк Победы сняли надпись с названием на русском языке, в частности, демонтировали надпись "победы". (...) Сняли части надписей на входах со стороны площади 10 апреля и проспекта Шевченко», — сообщает издание.

Замдиректора департамента городского хозяйства горсовета Одессы Виталий Цуркан заявил, что парк Победы не является единственным, где власти намерены дерусифицировать название. По его словам, сейчас проводится мониторинг объектов, которые нужно переименовать на украинский язык. При этом, он уточнил, что для замены названия в указанном парке его еще предстоит изготовить.

Ранее руководство Одессы приняло решение о демонтаже мемориальной доски русскому полководцу Александру Суворову, которая находится на одной из центральных улиц города. Как сообщалось, такое распоряжение дал заместитель мэра Павел Вугельман. Обоснованием для демонтажа стало решение историко-топонимической комиссии при горсовете Одессы.