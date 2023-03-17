Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:35, 17 марта 2023Бывший СССР

На Украине в парке Победы убрали надписи на русском языке

В Одессе в парке Победы убрали надписи на русском языке, в том числе со словом «победа»

Фото: scena / Shutterstock / Fotodom

В Одессе на входе в парк Победы убрали надписи на русском языке, в том числе со словом «победа». Об этом пишет украинское издание «Общественное» («Суспильне»).

«В Одессе на входах в парк Победы сняли надпись с названием на русском языке, в частности, демонтировали надпись "победы". (...) Сняли части надписей на входах со стороны площади 10 апреля и проспекта Шевченко», — сообщает издание.

Замдиректора департамента городского хозяйства горсовета Одессы Виталий Цуркан заявил, что парк Победы не является единственным, где власти намерены дерусифицировать название. По его словам, сейчас проводится мониторинг объектов, которые нужно переименовать на украинский язык. При этом, он уточнил, что для замены названия в указанном парке его еще предстоит изготовить.

Ранее руководство Одессы приняло решение о демонтаже мемориальной доски русскому полководцу Александру Суворову, которая находится на одной из центральных улиц города. Как сообщалось, такое распоряжение дал заместитель мэра Павел Вугельман. Обоснованием для демонтажа стало решение историко-топонимической комиссии при горсовете Одессы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Подсчитан ущерб экономике Турции от землетрясений
Набиуллина предупредила о рисках из-за замедления мировой экономики
В Подмосковье 6-летняя девочка почти сутки провела с трупами матери и ее друга
Путин и Си Цзиньпин сделают заявления после переговоров
Главный тренер ПСЖ высказался о сомнениях по продлению контракта с Месси
Медиков российской больницы заподозрили в избиении пациента с инсультом
Balenciaga начал продавать дырявые костюмы за 380 тысяч рублей
Черное море назвали слабым местом НАТО
На Украине в парке Победы убрали надписи на русском языке
Евросоюз захотел поставить Украине миллион снарядов до конца года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.