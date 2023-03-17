Под Мариуполем задержали бывшего военного по подозрению в пособничестве ВСУ

Под Мариуполем росгвардейцы задержали бывшего военного по подозрению в пособничестве ВСУ

Под Мариуполем спецназ Росгвардии задержал бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подозрению в пособничестве противнику. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанный, по данным структур ДНР, мог передавать ВСУ информацию о размещении и передвижении российских войск. Также стало известно, что мужчина накануне уничтожил свою военную форму и документы. В его доме также провели проверку на наличие оружия и боеприпасов. Подозреваемого передали в правоохранительные органы для разбирательства.

Ранее сообщалось, что украинский военный получил 20 лет колонии за убийство из огнемета жителей Рубежного.