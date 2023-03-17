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16:47, 17 марта 2023Мир

Путин и Си Цзиньпин сделают заявления после переговоров

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин после переговоров 21 марта сделают заявления для прессы

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сделают заявления для прессы по окончании официальных переговоров, назначенных на 21 марта. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Вначале переговоры пройдут в узком составе, после этого переговоры продолжатся в расширенном составе. В них примут участие все члены официальных делегаций. Затем состоится подписание совместных документов. После этого лидеры сделают заявления для прессы», — заявил Ушаков.

Ожидается, что после переговоров лидеры подпишут два важных документа — совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Ранее стала известна дата встречи китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что политики встретятся 20-22 марта в России. В ходе переговоров они обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.

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Виктория Кондратьева
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