Годовалая россиянка съела несколько гвоздей и выжила

В Уфе годовалый ребенок проглотил несколько гвоздей и выжил без операции

В Уфе годовалая девочка проглотила несколько гвоздей и выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, родители обратились к медикам после того, как увидели в горшке ребенка металлические колечки. Когда врачи сделали рентген, выяснилось, что в животе девочки есть тени от двух острых гвоздей. Где их нашел ребенок — неизвестно.

Медики приняли решение не оперировать девочку и решили вывести инородные тела из организма за счет твердой пищи. Гвозди вышли из организма через несколько дней самостоятельно.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетний мальчик проглотил шесть магнитных шариков, что едва не стоило ему жизни. Малыш попал в больницу в тяжелом состоянии, где за его жизнь боролись врачи, которые провели ему операцию.