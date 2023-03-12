В России ребенок проглотил шесть магнитных шариков и едва не умер

В Петербурге врачи спасли жизнь двухлетнему ребенку, проглотившему шесть магнитных шариков

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик проглотил магнитные шарики, что едва не стоило ему жизни. Малыш попал в больницу в тяжелом состоянии, где за его жизнь боролись врачи. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по здравоохранению в социальной сети «ВКонтакте».

Ребенка госпитализировали в Филатовскую больницу с подозрением на пневмонию, у него несколько дней держалась высокая температура. После проведения рентгенографического исследования медики обнаружили в желудке и кишечнике малыша инородные тела. Выяснилось, что он проглотил шесть магнитных шариков из игрушки.

Отмечается, что четыре из них цепочкой прошли в кишечный тракт, и еще два остались в желудке. «Из-за сильного магнитного притяжения шарики сцепились между собой, произошла перфорация желудка и поперечной ободочной кишки», — сообщили в ведомстве.

Потребовалось срочное хирургическое вмешательство, шарики были извлечены. Мальчик остается под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области двоих детей ранило при детонации гранаты, которую они нашли на улице и принесли домой. Мальчики 2012 и 2019 годов рождения были доставлены в больницу.