В Запорожье дети получили ранения от взрыва найденной ими гранаты

В подконтрольном Киеву Запорожье двоих детей ранило от взрыва найденной ими гранаты

В подконтрольной Киеву части Запорожской области двоих детей ранило при детонации гранаты, которую они нашли на улице и принесли домой. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в регионе на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в одном из частных домой села Новоивановка Запорожского района. По данным ведомства, дети нашли гранату на улице и принесли ее домой, а во время игры она сдетонировала. Телесные повреждения разной степени тяжести получили мальчики 2012 и 2019 годов рождения.

Дети с повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медучреждение. Младшего после осмотра врачи отпустили, а старшего госпитализировали. По предварительной информации, это была противотанковая кумулятивная граната РКГ-3.

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