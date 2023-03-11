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23:58, 11 марта 2023Бывший СССР

В Запорожье дети получили ранения от взрыва найденной ими гранаты

В подконтрольном Киеву Запорожье двоих детей ранило от взрыва найденной ими гранаты
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Globallookpress.com

В подконтрольной Киеву части Запорожской области двоих детей ранило при детонации гранаты, которую они нашли на улице и принесли домой. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в регионе на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в одном из частных домой села Новоивановка Запорожского района. По данным ведомства, дети нашли гранату на улице и принесли ее домой, а во время игры она сдетонировала. Телесные повреждения разной степени тяжести получили мальчики 2012 и 2019 годов рождения.

Дети с повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медучреждение. Младшего после осмотра врачи отпустили, а старшего госпитализировали. По предварительной информации, это была противотанковая кумулятивная граната РКГ-3.

Ранее 16-летняя военная корреспондентка телерадиокомпании «Таврия» Влада Луговская, награжденная орденом Мужества, рассказала президенту России Владимиру Путину о том, как получила ранение во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по переправе в Херсоне. Своей историей она поделилась в ходе неформального общения после церемонии вручения государственных наград.

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Екатерина Подвигина
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