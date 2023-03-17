Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 17 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии создадут новое подразделение спецназа

Замглавы МВД Белоруссии Карпенков сообщил о формировании нового подразделения спецназа

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Белоруссии вслед за подразделениями «Рысь», «Смерч» и «Честь» сформируют новый отряд спецназа — «Беркут». Об этом заявил заместитель министра внутренних дел (МВД) республики, командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков. Его слова передает «Беларусь сегодня».

Как и в случае с уже существующими подразделениями, задачей «Беркута» станет борьба с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) и нелегальными вооруженными формированиями.

«Провели сборы, боевое слаживание. Кроме того, планируется формирование за счет перераспределения наших ресурсов еще трех подразделений специального назначения — в Гомеле, Гродно и Бресте», — рассказал Карпенков.

Ранее пресс-служба белорусского МВД сообщила, что в стране проводится до 20 обысков в день в рамках борьбы с поддерживающими антигосударственные взгляды лицами, в том числе участниками военных действий на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Подсчитан ущерб экономике Турции от землетрясений
Россиянам перечислили экологически вредную одежду
Россия внесла 23 британцев в стоп-лист
ЦБ собрался бороться с «черт знает какими» схемами по ипотеке
Бывшего замглавы Минздрава Ингушетии заподозрили в многомиллионных хищениях
В смартфонах Samsung нашли критическую уязвимость
Британия посоветовала тему для разговора Си Цзиньпина с Путиным
В России собрались заменить зарубежные самолеты отечественными за 5 лет
Путин примет участие в заседании коллегии МВД России
Украинские силовики задержали двоих жителей Донбасса за сбор разведданных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.