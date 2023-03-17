Белоруссия рассказала об обысках для борьбы с украинскими диверсантами

МВД Белоруссии: в рамках борьбы с украинскими диверсантами проводится до 20 обысков в день

В Белоруссии проводится до 20 обысков в день в рамках борьбы с поддерживающими антигосударственные взгляды лицами, в том числе участниками военных действий на Украине. О следственных мероприятиях против диверсантов сообщила пресс-служба белорусского МВД в Telegram.

«Под пристальным вниманием криминальной милиции находятся не только воюющие в Украине боевики, но и их родственники и знакомые: проверяется информация о пособничестве экстремистским организациям и бандформированиям. Ежедневно сотрудники ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией — прим. «Ленты.ру») МВД проводят до 20 обысков», — сказано в сообщении.

Согласно информации МВД, в профилактическую работу по указанному направлению были активно включены участковые инспекторы милиции, задача которых — уберечь граждан от ошибок, влекущих серьезные последствия и наказание. Уточняется, что за последнюю неделю к административной ответственности привлекли примерно 100 человек, а также возбуждено более 20 уголовных дел в отношении лиц, которые совершили преступления экстремистской направленности.

14 марта в МВД рассказали, что участники вооруженных формирований, находящиеся за пределами республики, а также обученные на Западе наемники могут быть использованы для дестабилизации ситуации в стране. Как сообщалось, у этих лиц остались в Белоруссии родственники и знакомые, образующие скрытые ячейки содействия преступной деятельности и вербовке граждан для участия в боевых действиях на территории Украины.