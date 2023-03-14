В Белоруссии допустили использование наемников для дестабилизации страны

МВД Белоруссии: обученных на Западе наемников могут использовать для дестабилизации страны

Участники вооруженных формирований, которые находятся за пределами Белоруссии, а также обученные на Западе наемники могут быть использованы для дестабилизации ситуации в республике. Об этом сообщает белорусское МВД в Telegram.

«Известно, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как Полк Калиновского и прочих вооруженных формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе», — сказано в сообщении министерства.

Отмечается, что у указанных лиц остались связи в Белоруссии, в том числе родственники и знакомые, образующие скрытые ячейки содействия преступной деятельности и вербовке граждан для участия в боевых действиях на Украине. В МВД уточнили, что с начала 2022 года к уголовной ответственности привлекли 11 человек за попытку выезда из республики с целью вступить в вооруженные формирования в качестве наемников.

Ранее стало известно о задержании в Минске 36-летнего гражданина Грузии Георгия Зиракашвили. Как сообщалось, он хотел стать наемником. Зиракашвили планировал вступить в так называемый «Грузинский легион». Телеканал «Беларусь 1» также сообщил, что в посольствах Украины, которые находятся в разных странах, занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях.