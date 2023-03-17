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13:54, 17 марта 2023Россия

Российский школьник случайно выстрелил в себя и попал в больницу

В Оренбургской области школьник случайно выстрелил в себя и попал в больницу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Оренбургской области школьник попал в больницу в результате неосторожного обращения с оружием. Он случайно выстрелил в себя из пневматической винтовки, сообщает «Урал56.ру».

Мальчик хотел поупражняться в стрельбе на заднем дворе своего дома, пояснили в полиции. При перезарядке он упер винтовку себе в живот и случайно выстрелил. Ребенка с травмой доставили в больницу.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. В ходе проверки сотрудники также дадут правовую оценку действиям родителей получившего ранение школьника.

Ранее в Москве школьник выстрелил в одноклассника из пневматического оружия во время контрольной. По окончании урока тот же ребенок подошел к травмированному им школьнику и приставил дуло пистолета к его виску, угрожая убийством.

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Алан Босиков
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