Российский школьник случайно выстрелил в себя и попал в больницу

В Оренбургской области школьник случайно выстрелил в себя и попал в больницу

В Оренбургской области школьник попал в больницу в результате неосторожного обращения с оружием. Он случайно выстрелил в себя из пневматической винтовки, сообщает «Урал56.ру».

Мальчик хотел поупражняться в стрельбе на заднем дворе своего дома, пояснили в полиции. При перезарядке он упер винтовку себе в живот и случайно выстрелил. Ребенка с травмой доставили в больницу.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. В ходе проверки сотрудники также дадут правовую оценку действиям родителей получившего ранение школьника.

Ранее в Москве школьник выстрелил в одноклассника из пневматического оружия во время контрольной. По окончании урока тот же ребенок подошел к травмированному им школьнику и приставил дуло пистолета к его виску, угрожая убийством.