США возобновили полеты дронов над Черным морем

Reuters: США возобновили полеты беспилотников над Черным морем после крушения MQ-9 Reaper

США возобновили полеты беспилотников над Черным морем после крушения дрона MQ-9 Reaper. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По данным агентства, на этот раз полет над Черным морем совершил беспилотник RQ-4 Global Hawk.

Ранее телеканал CNN сообщил, что после потери дрона США направили на место крушения еще одно устройство. С помощью MQ-9 Reaper военные осмотрели место происшествия, а также понаблюдали за российскими специалистами, занимающимися поиском обломков.

14 марта стало известно о крушении американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper над Черным морем. В Вашингтоне утверждают, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, но был задет сопровождавшим его российским самолетом. В Минобороны опровергли эту информацию.