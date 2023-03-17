США отправили на место крушения дрона в Черном море еще один беспилотник

CNN: США отправили на место крушения беспилотника MQ-9 в Черном море БПЛА Reaper

После потери беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Черном море США отправили на место крушения еще одно устройство. Сейчас Вашингтон переоценивает свои операции в этом районе, передает телеканал CNN, ссылаясь на неназванных должностных лиц.

Отмечается, что американские военные не планируют прекращать полеты дронов в районе Черного моря, пока не закончат свой анализ. В скором времени после потери беспилотника Вашингтон отправил на место его падения такой же БПЛА — MQ-9 Reaper.

С помощью устройства в США осмотрели место происшествия, а также наблюдали за российскими военными и их попытками поднять со дна обломки дрона. На фоне произошедшего Пентагон планирует «проанализировать затраты и выгоды от выполнения подобных миссий, взвесив потенциальную ценность разведданных с данного маршрута с риском эскалации напряженности в отношениях с Россией».

Предполагается, что Вашингтон может запустить над Черным морем еще один беспилотник в ближайшее время.

14 марта западные СМИ опубликовали данные о столкновении американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позже в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США. Вашингтон отказался извиняться за этот инцидент.

