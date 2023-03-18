Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:54, 18 марта 2023Мир

Талибы запретили выращивать коноплю в Афганистане

РИА Новости: «Талибан» запретил гражданам Афганистана выращивать коноплю

Фото: Ali Khara / Reuters

Глава движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада запретил выращивать коноплю на территории Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление, опубликованное в социальных сетях, накладывает запрет на выращивание конопли для всех граждан страны. В случае нарушения посадки наркотического растения обещали уничтожить. При этом сами нарушители будут переданы соответствующими органами суду, чтобы они понесли наказание в соответствии с законами шариата.

Ранее врио МИД Афганистана из «Талибана» Амир Хан Муттаки во время встречи с делегацией ученых из ОАЭ рассказал, что ислам не запрещает женщинам получать образование и заявил о скорых планах вновь открыть в стране школы для девочек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Захарова уточнила срок продления зерновой сделки
Олимпийский совет Азии призвал вернуть россиян на турниры
Психолог перечислил отражающиеся в зрелом возрасте детские психотравмы
Российский депутат предложил топить лед на улицах огнеметом
Россия озвучила условия продления зерновой сделки
В Конгрессе США отреагировали на возможные обвинения в адрес Трампа
Медведев отреагировал на слухи об аресте Трампа призывом к американцам
Лось вышел на автобусную остановку с людьми в Подмосковье и попал на видео
Стивен Сигал назвал самое прекрасное в России
В России изъяты прибывшие контрабандой из Прибалтики 209 килограммов гашиша
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.