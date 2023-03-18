Талибы запретили выращивать коноплю в Афганистане

РИА Новости: «Талибан» запретил гражданам Афганистана выращивать коноплю

Глава движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада запретил выращивать коноплю на территории Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление, опубликованное в социальных сетях, накладывает запрет на выращивание конопли для всех граждан страны. В случае нарушения посадки наркотического растения обещали уничтожить. При этом сами нарушители будут переданы соответствующими органами суду, чтобы они понесли наказание в соответствии с законами шариата.

Ранее врио МИД Афганистана из «Талибана» Амир Хан Муттаки во время встречи с делегацией ученых из ОАЭ рассказал, что ислам не запрещает женщинам получать образование и заявил о скорых планах вновь открыть в стране школы для девочек.