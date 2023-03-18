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17:54, 18 марта 2023Спорт

Объявлено расписание полуфинальных матчей Кубка России

РФС объявил даты и время начала полуфинальных матчей Кубка России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) объявил расписание полуфинальных матчей Кубка России. Об этом сообщается на сайте организации.

В Пути РПЛ команды проведут ответные матчи. 4 апреля в 17:00 по московскому времени сыграют екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Днем позже в 19:30 ЦСКА проведет матч против самарских «Крыльев Советов». Первые встречи команд завершились вничью со счетом 1:1 и 2:2 соответственно.

В первом полуфинальном этапе Пути регионов проведут матчи «Динамо» и «Акрон», а также «Краснодар» и «Ростов». Команды из Москвы и Тольятти сыграют 4 апреля в 19:30, южные клубы встретятся 6 апреля в 20:00.

Действующим чемпионом турнира является московский «Спартак».

Дарья Коршунова
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