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21:35, 18 марта 2023Мир

США возобновили экстрадицию россиян

The Guardian: власти США возобновили экстрадицию россиян

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Власти США возобновили экстрадицию россиян в Российскую Федерацию. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Отмечается, что с начала спецоперации на Украине процедура была приостановлена. Издание приводит историю мужчины, который перебрался из России в Соединенные Штаты, чтобы избежать мобилизации. Однако, по информации газеты, он был депортирован обратно в Россию.

«Служба иммиграционного и таможенного контроля США (Ice) по-прежнему привержена гуманному, эффективному и профессиональному обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства», — заявили в американском ведомстве.

Ранее кабинет министров Таиланда одобрил проект договора об экстрадиции с Россией. Отмечается, что десятки тысяч россиян посетили Таиланд после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

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Юлия Мискевич
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