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14:15, 16 марта 2023Мир

Правительство Таиланда одобрило проект договора об экстрадиции с Россией

Кабинет министров Таиланда одобрил проект договора об экстрадиции с Россией

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Кабинет министров Таиланда одобрил проект договора об экстрадиции с Россией. Об этом сообщает газета Nation.

Официальный представитель правительства Рачада Дхнадирек заявила, что соглашение укрепит сотрудничество в борьбе с преступностью. Договор соответствует соглашениям об экстрадиции, заключенным Таиландом с другими странами.

Отмечается, что десятки тысяч россиян посетили Таиланд после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Российские граждане купили почти 40 процентов квартир, проданных иностранцам на Пхукете в прошлом году.

Ранее по требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Королевства Таиланд экстрадировали на родину россиянина Игоря Гужина, обвиняемого в организации заказного убийства. «Впервые за всю историю российско-таиландских отношений в сфере уголовного судопроизводства удалось добиться решения о выдаче обвиняемого», — заявили в Генпрокуратуре.

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Виктория Кондратьева
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