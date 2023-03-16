Правительство Таиланда одобрило проект договора об экстрадиции с Россией

Кабинет министров Таиланда одобрил проект договора об экстрадиции с Россией

Кабинет министров Таиланда одобрил проект договора об экстрадиции с Россией. Об этом сообщает газета Nation.

Официальный представитель правительства Рачада Дхнадирек заявила, что соглашение укрепит сотрудничество в борьбе с преступностью. Договор соответствует соглашениям об экстрадиции, заключенным Таиландом с другими странами.

Отмечается, что десятки тысяч россиян посетили Таиланд после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Российские граждане купили почти 40 процентов квартир, проданных иностранцам на Пхукете в прошлом году.

Ранее по требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Королевства Таиланд экстрадировали на родину россиянина Игоря Гужина, обвиняемого в организации заказного убийства. «Впервые за всю историю российско-таиландских отношений в сфере уголовного судопроизводства удалось добиться решения о выдаче обвиняемого», — заявили в Генпрокуратуре.