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13:26, 3 февраля 2023Силовые структуры

Обвиняемого в заказном убийстве россиянина экстрадировали из Таиланда на родину

Из Таиланда в Россию экстрадировали мужчину, обвиняемого в организации убийства в 2017-м

Фото: Damir Sagolj / Reuters

По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Королевства Таиланд экстрадировали на родину россиянина Игоря Гужина, обвиняемого в организации заказного убийства. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Впервые за всю историю российско-таиландских отношений в сфере уголовного судопроизводства удалось добиться решения о выдаче обвиняемого», — заявили в Генпрокуратуре.

В 2017 году фигурант решил расправиться с жителем Самары из-за конфликтов в сфере ритуального бизнеса, уточнила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчина нашел исполнителей и предложил им один миллион рублей. Те встретили жертву около подъезда и застрелили из пистолета.

Затем Гужин сбежал из России. 19 января 2021 года он был объявлен в международный розыск. 19 июля удалось выяснить, что фигурант находится в Таиланде. Тогда же был отправлен запрос о выдаче обвиняемого. В сентябре 2022 года его задержали на территории королевства.

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Екатерина Власова
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