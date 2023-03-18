В Турции прокомментировали глумление над Кораном бойцами ВСУ

Турецкий депутат Айдын назвал атакой на религию глумление над Кораном военнослужащими ВСУ

Депутат от правящей партии справедливости и развития Турции Ибрагим Айдын прокомментировал действия военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые глумились над Кораном. Его слова цитирует РИА Новости.

«Расцениваю это как провокацию и атакой на нашу религию. <...> Те, кто пошли на этот шаг, преследуют свои цели», — заявил Айдын.

Ранее глава Чечни Разман Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлены украинские военные, глумящиеся над Кораном и сжигающие его. Комментируя ролик, политик заявил, что эти люди показали свое «истинное фашистско-сатанинское нутро». Также он выразил сомнение, что у бойцов хватило бы смелости сделать это, если бы рядом находились чеченцы или мусульмане.

Кроме того, он осудил мусульман, ведущих боевые действия в рядах ВСУ, и добавил, что они будут прокляты, как и те, кто посягнул на Коран. Также он объявил награду награду в 10 миллионов рублей за взятие в плен сжегшего Коран бойца.