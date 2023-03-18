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15:00, 18 марта 2023Россия

Названы потери ВСУ за сутки под Херсоном и в Запорожье

Минобороны: уничтожены до 50 украинских военных на южнодонецком и запорожском направлениях
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За сутки российские войска уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях до 50 украинских военнослужащих. Кроме того, еще 25 человек были поражены на херсонском направлении, потери ВСУ назвал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также заявил, что под Херсоном уничтожены четыре автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две гаубицы Д-30.

В Запорожье группировка войск «Восток» ударила по ВСУ в районе Левадного и Орехова, на южнодонецком направлении — в районах Новомихайловки и Угледара. Там также были поражены два пикапа.

Ранее сообщалось, что российские военные из Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили до 120 бойцов ВСУ на донецком направлении.

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Антон Похиляк
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