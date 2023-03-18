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13:16, 18 марта 2023Мир

Полицейские возобновили штурм резиденции бывшего премьера Пакистана

В Пакистане полиция вновь начала штурмовать резиденцию бывшего премьера страны Имрана Хана

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В Пакистане полицейские начали вновь штурмовать резиденцию бывшего премьер-министра страны Имрана Хана в Лахоре. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Ранее правоохранители несколько раз пытались арестовать Хана, однако наткнулись на «армию» сторонников его партии «Техрик-и-Инсаф». Протестующие перекрыли путь к особняку и забрасывали силовиков камнями, в результате пострадали минимум 62 человека. Для разгона сторонников Хана полиция использовала водометы.

Районный и сессионный суд в Исламабаде 13 марта восстановил ордер на арест экс-премьер-министра без залога. Хана обвиняют в сокрытии подарков от иностранных политиков, которые экс-премьер позже продал.

В ноябре 2022 года на Хана было совершено покушение. Неизвестный обстрелял машину, в которой ехал экс-премьер во время избирательных мероприятий в городе Гуджранвала, он получил пулевое ранение в ногу.

9 апреля того же года 174 депутата проголосовали за вынесение вотума недоверия Хану на фоне обвинений в неэффективном управлении экономикой. Уже на следующий день десятки тысяч сторонников бывшего премьера и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на массовые акции протеста против госпереворота в стране.

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Елизавета Новикова
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