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23:37, 18 марта 2023Наука и техника

Huawei заменила тысячи комплектующих из-за санкций США

Reuters: Huawei заменила 13 тысяч комплектующих из-за санкций США

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Китайская компания Huawei заменила 13 тысяч комплектующих в своих гаджетах из-за санкций США. Об этом сообщил глава корпорации Жэнь Чжэнфэй, передает Reuters.

По информации агентства, за последние три года Huawei перепроектировала 4000 печатных плат. Производство уже «стабилизировалось», отметил Чжэнфэй.

Отмечается, что в прошлом году компания инвестировала 23,8 миллиарда долларов в разработки и исследования и в будущем планирует увеличивать вложения в них «по мере повышения прибыльности».

В декабре 2022 года YMTC и 29 других китайских компаний попали в черный список Министерства торговли США. С этого момента компания больше не может закупать комплектующие, оборудование и технологии у американских производителей.

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Юлия Мискевич
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