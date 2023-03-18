«Локомотив» вырвал победу у «Краснодара» в матче РПЛ

«Локомотив» со счетом 3:2 победил «Краснодар» в матче 20-го тура РПЛ

«Локомотив» вырвал победу у «Краснодара» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча команд прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. К концу первого тайма «Краснодар» благодаря голам Хуниора Алонсо и Джона Кордоба вел 2:0. Однако во второй половине матча «Локомотив» смог вырваться вперед. В этом железнодорожникам помогли Дмитрий Баринов, Максим Глушенков и Артем Дзюба.