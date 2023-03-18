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13:31, 18 марта 2023Экономика

Платежную систему «Мир» собрались запустить в Иране

В Иране собрались запустить работу российской платежной системы «Мир»

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

В Иране собрались запустить работу российской платежной системы «Мир», заявил ТАСС замминистра туризма страны Али Асгар Шалбафиян.

По его словам, центробанки России и Ирана уже работают над запуском работы системы. «Мы надеемся, что скоро будет результат», — пояснил он.

Подключение Ирана к системе «Мир» за несколько месяцев в августе допускал замглавы МИД страны по экономическим вопросам Мехди Сафари. Еще ранее, в мае 2022 года, вице-премьер России Александр Новак говорил, что ведутся переговоры о соединении платежных систем «Мир» и «Шетаб», которая принадлежит Ирану.

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Антон Похиляк
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