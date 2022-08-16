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В Иране допустили подключение к системе «Мир» за несколько месяцев

Замглавы МИД Ирана Сафари: страна может подключиться к системе «Мир» за несколько месяцев

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари допустил подключение страны к платежной системе «Мир» за несколько месяцев. Его слова передает агентство ILNA.

По словам Сафари, в стране для этого есть вся необходимая инфраструктура. «В случае соглашения двух сторон на переговорах Иран может в течение нескольких месяцев присоединиться к системе "Мир"», — сказал он.

Гендиректор управления по банковским и страховым вопросам министерства экономики Ирана Корбан Эскяндари добавил, что на первом этапе Тегеран может использовать систему для финансовых операций с Россией, а после применять ее для взаимодействия с другими странами.

Ранее посол Кубы в России Хулио Антонио заявил, что карты российской платежной системы «Мир» могут заработать в стране уже к концу текущего года. Он отметил, что это является еще одним способом расширения банковской и финансовой системы Кубы на другие рынки.

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Марина Совина
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