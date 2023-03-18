На складе в Голландии обнаружили мешки с камнями вместо никеля

Bloomberg: биржа LME обнаружила мешки с камнями вместо никеля на складе в Роттердаме

Лондонская биржа металлов (LME) обнаружила на складе в голландском Роттердаме мешки с камнями вместо никеля, который лежал в основе нескольких ее контрактов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, подмененная партия составляет лишь 0,14 процента запасов никеля LME на сумму около 1,3 миллиона долларов. Влияние на рынки металлов окажется несущественным, однако находка может иметь последствия в «пронизанной скандалами» отрасли.

Складом, где обнаружили камни, управляет компания Access World. Груз был зарегистрирован на хранении под видом никеля с начала 2022 года. Причина проблемы неясна. LME попросила лицензированных операторов перепроверить гарантированный никель.

Ранее продавец из Индии обманул международного трейдера Trafigura на 577 миллионов долларов из-за схемы с фальшивым никелем. Сингапурский трейдер не запросил у поставщика сертификаты, а также не обратил внимание на указание неверного кода товаров в таможенной декларации. Trafigura заявила, что ей продали 1100 контейнеров, в которых должен был находиться высококачественный никель.

