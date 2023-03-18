Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 18 марта 2023Мир

В Китае заявили о недопустимости давления третьих стран на отношения с Россией

Global Times: отношения КНР и России не терпят давления со стороны третьих стран

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Китайско-российские отношения не терпят вмешательства или давления с какой-либо третьей стороны. Об этом сообщила газета Global Times.

Автор материала отмечает, что при характеристике отношений Москвы и Пекина «обычно используется одно из выражений: отказ от блоковой системы, отказ от конфронтации и отказ от нацеливания на какую-либо третью сторон». Однако сейчас к ним добавилось еще одно предложение.

Издание указывает, что новый тип взаимодействий России и КНР резко контрастирует «со стремлением некоторых стран создавать различные "малые круги", формировать клики и участвовать в блоковой политике». «Стратегическое сотрудничество между двумя сторонами продолжает расширяться, создавая модель для нового типа отношений между крупными странами», — говорится в статье. Кроме того, координация и доброжелательное взаимодействие между крупными странами очень полезны для регионального и даже глобального мира и стабильности, утверждает газета.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь указал на невозможность угроз для отношений Пекина и Москвы со стороны третьих стран. Он отметил, что Китай и Россия поддерживают «открытые и честные отношения». Помимо этого, страны нацелены на продвижение глобального развития.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полеты через Россию
Германия выступила против возвращения россиян на международные турниры
Экс-премьер Словакии рассказал о планах США на Крым
Овечкин броском сбил шлем с вратаря соперников
Глава Крыма назвал присоединение полуострова символом нового миропорядка
SpaceX проиграла суд украинской «Старлинк»
В Китае заявили о недопустимости давления третьих стран на отношения с Россией
Литовский дипломат приехал во Владивосток на экскурсию по городу
В России увидели в государственном визите Си Цзиньпина громкий сигнал Западу
Посол Индонезии рассказал о возможных гарантиях для авиакомпаний России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.