В Китае заявили о недопустимости давления третьих стран на отношения с Россией

Global Times: отношения КНР и России не терпят давления со стороны третьих стран

Китайско-российские отношения не терпят вмешательства или давления с какой-либо третьей стороны. Об этом сообщила газета Global Times.

Автор материала отмечает, что при характеристике отношений Москвы и Пекина «обычно используется одно из выражений: отказ от блоковой системы, отказ от конфронтации и отказ от нацеливания на какую-либо третью сторон». Однако сейчас к ним добавилось еще одно предложение.

Издание указывает, что новый тип взаимодействий России и КНР резко контрастирует «со стремлением некоторых стран создавать различные "малые круги", формировать клики и участвовать в блоковой политике». «Стратегическое сотрудничество между двумя сторонами продолжает расширяться, создавая модель для нового типа отношений между крупными странами», — говорится в статье. Кроме того, координация и доброжелательное взаимодействие между крупными странами очень полезны для регионального и даже глобального мира и стабильности, утверждает газета.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь указал на невозможность угроз для отношений Пекина и Москвы со стороны третьих стран. Он отметил, что Китай и Россия поддерживают «открытые и честные отношения». Помимо этого, страны нацелены на продвижение глобального развития.